Jimena Barón reveló el curioso pedido que le hizo su hijo Momo Osvaldo para Navidad

Jimena Barón, siempre muy cariñosa con su hijo Momo, les contó a sus seguidoras el curioso pedido que le hizo para Navidad.

A diferencia de años anteriores, el nene le dijo que este prefiere no contarle qué le va a pedir a Papá Noel, ya que también quiere sorprenderla a ella.

"Momo me dijo: 'Mami tengo una idea, este año no voy a decirte que quiero para Navidad, voy a pedírselo solamente a Papá Noel así es una sorpresa para vos también'", escribió Jimena en Twitter junto a un GIF de una chica desconcertada, sin saber cómo le cumplirá la fantasía a su hijo si no se entera qué quiere.

EL PICANTE TWEET DE JIMENA BARÓN SOBRE LA FINAL ARGENTINA-FRANCIA EN EL MUNDIAL

Ilusionada con que Argentina se corone campeón en el Mundial de Qatar 2022 y haciéndose eco de las cábalas y artilugios que muchos fanáticos hicieron para alentar a la Selección, Jimena Barón lanzó un picante tweet.

"Tiren los potes de helado rancio y hagan lugar en el freezer para Francia", bromeó la artista, esperando con ansias la final de la Copa del Mundo.