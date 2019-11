Jimena Barón reveló cuánto hace que no tiene sexo: "Desde mi separación de Mauro Caiazza"

A fines de agosto, Jimena Barón (32) y Mauro Caiazza (33) decidieron poner punto final a su noviazgo de un año. "La realidad es que yo estoy sola de nuevo y es una decisión que tomamos con Mauro también. Estoy bastante sensible, no hay ningún detalle porque son cosas íntimas. Pero hay un amor, un respeto y un cariño infinito y charlamos todos los días. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, vaya uno a saber por qué mier… pero es lo que pasó y la vez hay mucho laburo para los dos y decidimos esto", anunció la actriz y cantante el 30 de agosto en Instagram Stories, el mismo día que el bailarín asumió la ruptura.

El 6 de noviembre, Jimena llegó a la Argentina tras ser elegida como Mejor Artista Latinoamérica Sur en los MTV Europe Awards 2019, y habló de todo con Confrontados, programa de El Nueve en el que aseguró que lleva dos meses y una semana sin tener sexo.

"Lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación. Es lo único que realmente me perjudica". G-plus

"Ahora se dice que Daniel Osvaldo está, que no está, con Gianinna Maradona. ¿Te jode o es eso, un satélite?", le preguntó Rodrigo Lussich. Y Barón no sólo manifestó desinterés por el padre de su hijo, Morrison, sino que reveló que su abstinencia sexual data desde la separación de Caiazza. "A mí no me jode nada. A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación (de Mauro Caiazza, a fines de agosto). Es lo único que realmente me perjudica. El resto que haga lo que quiera", contestó con humor.

Atenta a la respuesta, Carla Conte señaló: "¿A dónde quedó Mauro Caiazza?". Con picardía, Jimena concluyó:"Está todo muy difícil. No paro de laburar. Yo desde ahí que no tengo más nada. Es todo un tiempo. Te lo juro por Dios".