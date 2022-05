Jimena Barón reveló cómo logró confiar en el amor nuevamente: "Cuando te rompen el corazón, se te hace una especie de escudo"

Pese a que encaró su nueva relación con Matías Palleiro en el ámbito de lo privado, Jimena Barón va dejando muestras del gran presente que atraviesa en el plano de lo sentimental.

Así lo dejó en claro la propia mamá de Momo (fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo) al contestar las preguntas que sus seguidores le dejaron en Instagram.

“¿Cómo hiciste para volver a confiar?”, fue una de las consultas que le hizo un usuario. A lo que Jimena se sinceró: “Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías, se te hace una especie de escudo, de caparazón, duro e impermeable”, comenzó diciendo.

“Te sentís protegida, sí. Pero al mismo tiempo, tus sentimientos y tu sensibilidad que era linda e ingenua, se empiezan a pudrir adentro. No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada, no dar y dar, y seguir dando, si no vuelve”, agregó.

Y cerró, compartiendo su tip para que sus historias de amor tengan éxito: “El amor puro y desinteresado, la entrega absoluta es oro. Dejar pudrir el oro, es perder. Saber compartirlo, es ganar”.

Foto: Captura de Instagram Stories