Jimena Barón reveló cómo hace para aumentar su autoestima.

Tras haberles compartido a sus seguidores la tierna cartita que le escribió su hijo Momo Osvaldo, Jimena Barón respondió a sus preguntas a través de sus stories de Instagram.

La cantante contó que le llama la atención que tantas personas le consulten cómo hace para siempre cumplir las metas que se propone.

En este contexto, remarcó que lo importante es mantenerse firme en el proceso, a pesar de a veces sentir "fiaca", y de cuidar la autoestima.

LA FÓRMULA DE JIMENA BARÓN PARA AUMENTAR SU AUTOESTIMA Y CUMPLIR SUS METAS

"Muchas veces me preguntan cómo hago para tener siempre hagas de hacer las cosas que me propongo y la respuesta es que no siempre tengo ganas pero las hago igual...".

"Cuando mi cabeza empieza a hacer de diablito simplemente recuerdo mi meta y lo hago. Sin ganas, cansada, de mal humor, lo hago igual. Después siempre me siento mejor...".

"Mi autoestima crece mucho ahí, en sentir que puedo, que cumplo mis metas, que me esfuerzo para sentirme bien y lo logro sola, para mí", reveló Jimena.

