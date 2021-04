Jimena Barón reveló que Cachete Sierra le pidió que le tenga piedad en La Academia: "Me llorisqueó por WhatsApp"

El 10 de mayo Marcelo Tinelli regresa a la pantalla de eltrece con ShowMatch, programa que pondrá al aire un nuevo formato, llamado La Academia, y en el que Jimena Barón debutará como jurado, junto a Pampita, Ángel de Brito y Hernán Piquín.

Sin embargo, en la antesala al estreno, un participante ya se contactó con la artista por privado para pedirle que tenga piedad con él. Se trata de Agustín "Cachete" Sierra, actor con el que Jimena trabajó en Casi Ángeles y el campeón de Cantando 2020.

"Me estoy preparando como jurado, ¡no lo puedo creer! Estoy tratando de asimilarlo, estoy feliz, muy contenta", comentó Barón, en nota con Implacables.

"ÉL ME LLORIsQUEÓ POR WHATSAPP. PRIMERO SE HIZO EL AMIGO Y DESPUÉS ME DIJO 'MI RODILLA...'. Y YO LE DIJE 'NO, EXCUSAS, NO'. TU PROBLEMA EN LA RODILLA ES TUYO". G-plus

Luego la notera de comentó lo que le acaba de decir Sierra: "Cachete dijo que lo 'apuraste'". Fue entonces que Jimena Barón lo mandó al frente sin vueltas: "Porque él me llorisqueó por WhatsApp. Primero se hizo el amigo y después me dijo 'mi rodilla...'. Y yo le dije 'no, excusas, no'. Tu problema en la rodilla es tuyo. No empecemos Ensayá con estas cosas de que yo tenga que amor extra, porque no va. Yo soy exigente conmigo y lo voy a ser con los demás".