Jimena Barón le recriminó en vivo a Jony Lazarte por salir con una bailarina de ShowMatch: "Estaba toda encapuchada y los vi"

“Jony Lazarte está saliendo con una chica de acá. Está confirmado. Miente, Marcelo. No solo lo vio Jimena Barón sino varios del equipo”, lanzó Ángel de Brito en ShowMatch, haciendo que el bailarín de Ángela Leiva cuente si estaba saliendo con una bailarina… ¡y que la jurado le pasé la factura al aire!

“Primero, está todo bien. Pero si me vas a tirar los galgos y hacerte el que no me das la chance de tomar algo porque yo ‘no soy una persona real’. ¡Me trataste de irreal!”, lanzó la cantante, divertida mientras a Jony lo relacionaban con una de las bailarinas que acompañan a las figuras del certamen. “Dije ‘qué raro que no me invite una birra’”, remató.

El bailarín negó que esté saliendo con alguien, aseguró que solo fue al recital con varias de las bailarinas del programa, y se excusó. “Ella estaba supuestamente con el chico de la pantalla”, dijo, en alusión al rugbier con quien es relacionada la actriz.

Pero Jimena siguió recriminándole su actitud al muchacho. “Yo aclaré constantemente mi soltería, en vez de decirme ‘che, estoy con alguien’. Es mucho más sencillo”, expresó.

“Yo estaba encapuchada en el teatro y vi toda la bajada y la llegada de ellos. Estaba al lado de un árbol toda encapuchada”, concluyó Jimena Barón, sobre la salida que tuvieron todos para ver Ángela Leiva.