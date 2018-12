Jimena Barón recordó a su papá con un emotivo y divertido mensaje: "Si soy así es por vos"

En una semana muy especial, en la que se confiesa súper ansiosa por estar entre las semifinalistas de Bailando 2018, Jimena Barón abrió su corazón a través de Instagram para recordar a su papá, Jorge Guevara.

El realizador de televisión y artista plástico murió el 17 de diciembre de 2014, cuatro años atrás, y Jimena recordó la fecha con un posteo tan emotivo como divertido. Fiel a su estilo. Y, por lo que ella cuenta, fiel al estilo de su papá.

“La genética no falla. Papá también era sutil para hacer que Momo mire a la cámara”, arranca el mensaje, en el que se ve a Jorge intentado que su nieto mire a cámara.

“¡Ay chabón lo que te extraño! Esta fecha es jodida así hayan pasado ya 4 años de que te fuiste. Llevo adentro tu sangre y por ende tu energía tsunámica y alegre, ¡pero mierda! cómo cuesta que no estés más. Yo te miro siempre, sabés que miro para arriba y te busco y te siento... Intento recordarte solo con felicidad pero a veces duele demasiado extrañarte, lloro, grito y pataleo hasta que me acuerdo que me cagarías a pedos si me vieras así y eso me ayuda a seguir con una sonrisa. Vos (y mi hermano) sos la persona que más me hizo reír en la vida, extraño esos dolores de panza y no poder respirar de la risa, qué tipo chiflado...”.

"Te amo, te extraño, y sí, miro siempre para arriba buscando tu compañía haciendo también la señal de la cruz, aunque no sé por qué la hago tampoco por que vos y mamá se olvidaron de llevarme a bautizar" G-plus

Con humor, Jimena hizo referencia las instancias finales de Bailando y a sus vaivenes amorosos: “Ya sabés que el martes te necesito (y el jueves che ya fue) siempre miro para arriba pensando que me ayudás antes de bailar (re que bailaba como el ogt) y también pienso que re garpa contar esto por que a la gente seguro le da re pena que ya no estés y yo siga sola sin papá y no estés tampoco cuando me case y llegue al altar con el papá de mi novio de turno que ni voy a saber su nombre por qué ya aprendí seiscientos distintos y digo esto así doy pena y seguro me votan”.

“Basta mi humor negro cagó todo. Te amo, te extraño, y sí, miro siempre para arriba buscando tu compañía haciendo también la señal de la cruz, aunque no sé por qué la hago tampoco por que vos y mamá se olvidaron de llevarme a bautizar. También se olvidaron de dejarme propiedades y esas cosas en la herencia. No pasa naranja yo sigo pagando alquiler.Si soy así es por vos, tu sangre, tu energía, tu humor, tuya siempre viejo. Te amo. Ya nos abrazaremos ahí arriba”, cierra el texto.