Jimena Barón reaccionó con un picante palito contra Daniel Osvaldo cuando Marley le preguntó: "¿Doy Icardi?"

De paseo con Marley por Bilbao, España, Jimena Barón reaccionó "espantada" cuando el conductor de Por el mundo se probó una boina y bromeó con su parecido con Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara que usa dicho accesorio.

"Nunca me puse una boina, yo tengo una cabeza rara. ¿Me queda bien? ¿Doy muy Icardi? ¿Viste qué Icardi usa?", le comentó Marley.

En automático y sin nombrar a su expareja Daniel Osvaldo, Jimena Barón retrucó, picante: "Entonces, yo en pareja con vos, no. ¡Otra vez no! Al pedo terapia, no".

JIMENA BARÓN APUESTA AL AMOR CON MATÍAS PALLEIRO

Luego de una estadía en Europa junto a su hijo Morrison Osvaldo, Jimena Barón volvió a la Argentina y se hizo una escapadita a la costa con Matías Palleiro, joven con quien comenzó una relación amorosa en 2021.

La actriz y cantante dejó espiar sus días de playa con Matías a cuentagotas en su red social. Y él hizo lo mismo.

Con sus posteos, el fuerte rumor de que Jimena y Matías habían terminado su romance fue desmentido por los protagonistas.