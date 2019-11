Jimena Barón, pícara sobre el acercamiento de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "No me jode, lo único que me jode es no tener tiempo para tener sexo"

Recién llegada a la Argentina tras ser elegida como Mejor Artista Latinoamérica Sur en los MTV Europe Awards 2019, Jimena Barón (32) puso un pie en Ezeiza y se anotició de algunas noticias que la rozan, ya a la distancia.

Rodrigo Lussich le preguntó en Confrontados por el acercamiento entre Daniel Osvaldo (33) y Gianinna Maradona (30), quienes pocos días atrás fueron a ver a Diego Maradona a La Plata y en 2017 afrontaron rumores de affaire, que terminaron disolviendo la amistad de Jimena y Gianinna.

"A mí no me jode nada. Lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien, desde mi separación de Mauro. El resto que haga lo que quiera". G-plus

Lussich: -Vos tenés una vida que va por su camino y después tenés todos los satélites que van alrededor. Daniel Osvaldo, el padre de tu hijo, está cerca de Gianinna Maradona.

Jimena: -¿Satélite le acabás de decir al padre de mi hijo? Le habían dicho de todo, pero satélite nunca le habían dicho.

Lussich: -Ahora se dice que está, que no está, con Gianinna Maradona. ¿Te jode o es eso, un satélite?

Jimena: -A mí no me jode nada. A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación (de Mauro Caiazza, a fines de agosto). Es lo único que realmente me perjudica. El resto que haga lo que quiera.

Carla Conte: -¿A dónde quedó Mauro Caiazza?

Jimena: -Está todo muy difícil. No paro de laburar. Yo desde ahí que no tengo más nada. Es todo un tiempo. Te lo juro por Dios.