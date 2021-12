Jimena Barón mandó al frente a Jony Lazarte y contó por qué no prosperó la relación: "No es mi culpa si él no sabe chamuyar"

Si bien pareció haber surgido una chispa de sensualidad y complicidad en La Academia de ShowMatch, la relación entre Jimena Barón y Jonathan Lazarte (el partenaire de Noelia Marzol en el certamen) parece no haber llegado a buen puerto. Y tras ser indagada por esto en la pista, la jurada mandó al frente al bailarín sin filtro.

Así fue la picante charla de Lazarte y Jimena con Marcelo Tinelli en vivo en la que hablaron de su vínculo:

Jimena: -(Jonathan) llegó tarde. Tuvo su chance y la perdió. Por supuesto que él tuvo una chance y sabe que es así.

Lazarte: -Me llama la atención que diga eso porque creí que no había posibilidad. Hablamos poco, pero sentí que no pudo fluir.

Jimena Barón: "(Jonathan Lazarte) llegó tarde. Tuvo su chance y la perdió. Por supuesto que él tuvo una chance y sabe que es así. No es mi culpa si no sabe chamuyar". G-plus

J: -Yo también sentí que no fluía. No es mi culpa si no sabe chamuyar.

L: -Me está matando. Estoy tratando de recordar, pero siempre sentí que ella estaba en pareja y estar metiéndose en el medio me parece que es un montón. Cada vez que hablábamos, aparecía acá en pantalla la foto de Matías Palleiro.

Jony Lazarte: "Me está matando. Siempre sentí que ella estaba en pareja y estar metiéndose en el medio me parece que es un montón. Cada vez que hablábamos, aparecía acá en pantalla la foto de Matías Palleiro". G-plus

J: -Pero eso lo pone la producción. Las fotos las puso la producción. Si hay algo que soy yo es fácil, así que es raro que se te haya complicado.

L: -También uno cuando se mete en una pareja es más complicado todo.

¡Qué momento!