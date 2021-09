Jimena Barón y Jony Lazarte encendieron la pista con un lento que siguió detrás del decorado: "Me estoy por divorciar en vivo"

Jimena Barón bailó un lento tan sensual como hot con Jony Lazarte, bailarín que antes del apasionado momento le regaló bombones a la jurado de La Academia y ella chicaneó sin filtro a Marcelo Tinelli.

"Estos bombones son míos. Me estoy por divorciar en vivo, comete ese. Con lo que me costó uno bien (Matías Palleiro, modelo con el que está saliendo)", le dijo la actriz y cantante al conductor de ShowMatch cuando le pidió bombones más pequeños para meterse en la boca.

"Todo el quilombo que armé", le contestó Tinelli a Barón. Luego Marcelo fue por más y le pidió a la jurado de La Academia que baile un lento con Jony Lazarte y, pese a que su primera reacción fue negativa, cuando Jimena salió a la pista ¡lo dio todo!

"No me revolees", le pidió Jimena a Jony porque su look no era el más cómodo para bailar, sin embargo lo dio todo y prendió juego la pista. G-plus

"No me revolees", le dijo la artista al bailarín, dado que el look no era el más cómodo para una coreografía con trucos.

Cumpliendo el pedido de Jimena, y mientras Rodrigo Tapari cantaba en vivo Como yo nadie te ha amado, de Bon Jovi, Lazarte encendió la pista con Barón con un lento pegadito muy sensual, que terminó con la pareja de baile detrás del decorado, interpretando más escenas sensuales que dejó con la boca abierta al propio Marcelo Tinelli y al jurado.