Jimena Barón, irónica tras ser criticada por jugar con fuego con Momo: "Al pibe no le dan las neuronas ni para soplar un fósforo"

Activa en las redes sociales, Jimena Barón (32) quedó en el centro de la polémica al publicar un video en Instagram Stories en el que se la ve con su hijo, Morrison (5), jugando con fuego.

"Se prendía fuego y yo re en una", tituló con humor la actriz y cantante las imágenes en las que Momo tiene un fósforo encendido en su mano mientras ella baila detrás.

"Realmente, insólito, me critican a mí como madre cuando en realidad al pibe no le dan las neuronas ni para soplar un fósforo. Ahre que sí era una forra", respondió con humor. G-plus

Atentos al accionar virtual de Jimena, en Nosotros a la Mañana debatieron sobre si estaba bien o mal que un niño juegue con fuego, aún bajo la custodia de su madre, y Nicole Neumann no dudó en marcar su punto de vista: "No está bien que una mamá hago esto. El chico sin querer puede incendiar una casa... Es muy peligroso. Está la mamá al lado, no importa. Se cae en el sillón, se prende fuego y pueden morir los dos".

Tras advertir el revuelo, Ángel de Brito salió a bancar a Barón en Twitter: "¿Realmente están criticando esta pavada ? Cuando eran chicos, ¿nunca prendieron un fósforo?". Apoyándose en ese tweet, Jimena se refirió al tema con suma ironía y más humor: "Realmente, insólito, me critican a mí como madre cuando en realidad al pibe no le dan las neuronas ni para soplar un fósforo. Ahre que sí era una forra".

Realmente insólito, me critican a mi como madre cuando en realidad al pibe no le dan las neuronas ni para soplar un fósforo AHRE QUE SI ERA UNA FORRA https://t.co/yAiyxEENMG — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) December 12, 2019