Jimena Barón irá a ver a Luis Miguel ¡y anticipa un recital hot!: "Pienso chaparme a Mauro con lengua"

El comienzo de la historia de amor de Jimena Barón (31) y Mauro Caiazza (33) fue en Bailando 2018: el certamen los presentó y ellos se enamoraron.

Sin embargo, y pese al nivel de exposición del romance, la actriz y cantante contó en Twitter que el amor por su bailarín se terminó de materializar cuando interpretaron un tema de Luis Miguel, cantante mexicano que irán a ver al Campo Argentino de Polo, donde se presentará este 1° y 2 de marzo.

"Voy a ver a Luismi, plan familia ensamblada y pienso chaparme a Mauro con lengua cuando suene La chica del bikini azul, porque ahí bailando eso me enamore de él. Si alguien puede cuidar a Momo en ese tema que me escriba por DM (Mensaje directo)”, escribió Jimena, con su característico humor y picardía.

"También voy a gritar eufórica cuando suene Decídete, canción que le dedicaba y le mandaba siempre a Mauro cuando se hacía el interesante y no me daba bola y yo moría por él y lo llevaba siempre a su casa en auto para que, no vaya en patineta, pero no me entregaba nunca la longaniza", agregó Jimena, toda una fan de Luis Miguel.