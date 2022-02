Jimena Barón hizo detox y se quejó porque le empeoró la piel: "Estoy sin filtro, re grasosa"

Desde Miami, destino al que Jimena Barón viajó sola para grabar su nuevo disco, se quejó a través de sus stories a días de haberse mostrado sensibilizada por la nueva canción que escribió.

La expareja de Daniel Osvaldo expresó su indignación en Instagram porque dejó de tomar alcohol y gaseosas para mejorar su cutis, pero no lo consiguió.

"Hace casi tres meses, tomé una decisión casual. Hace mucho que no escabio, lo dejé. Tampoco tomo más gaseosa... Y tomo casi tres litros de agua por día pero tengo la piel más fea que nunca. No me paran de salir granos... En persona estoy grasosa, no entiendo", se quejó.

LA FOTO DE JIMENA BARÓN SIN FILTRO

Antes de despedirse, Jime compartió una postal al natural para que sus seguidoras vieran a qué se estaba refiriendo con su queja.

"Mi piel sin filtro, siempre brotada", cerró.