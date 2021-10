Jimena Barón hizo un contundente descargo contra las cuentas falsas que se hacen pasar por ella.

Desde que Jimena Barón volvió a las redes sociales, se cruzó con cuentas falsas que se hacen pasar por ella para engañar a los usuarios y venderles desde productos hasta videos de alto voltaje que supuestamente la tienen como protagonista.

Ante esta preocupante situación, la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) hizo un contundente descargo a través de sus stories de Instagram y les habló directamente a sus seguidores para que no caigan en la trampa de las cuentas fake.

"No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mierd...", expresó, contundente.

Y cerró con otra tajante aclaración que llamó la atención.

"Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea esta ofreciendo videos, no soy yo. No sean ingenuos, yo los regalo", cerró, irónica y redoblando la apuesta.

¡Clarito!