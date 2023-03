Jimena Barón habló de Romina, Julieta, Nacho y Marcos: uno por uno, qué piensa de los finalistas de Gran Hermano

"Yo vi los Oscars pero me encantan los 4 finalistas de GH. Romina es lejos a la que más juzgan y despedazan acá arafue y una parte de mí amaría que salga ganadora tipo Lara Croft, pero les tengo cariño a los 4 y me alegraría que gane cualquiera", dijo en Twitter.

"También pienso que si Romina fuera Romino nadie pensaría en que hace las hijas sin "él" y sería simplemente un caso más de un papá que intenta cumplir un sueño", agregó sobre Romina.

Barón además opinó sobre Julieta: "Juli y su Celia Shakira me hace morir de risa y lejos de parecerme boluda, me parece encantadora".

¿Y qué dijo Jimena sobre Marcos? "Entiendo que Marcos no tenga picante y que hoy el picante sea un condimento sagrado en la televisión, pero a mí mismo me resulta su fuerte. Es un corazón bueno, noble, de esos que no se ven seguido en la tele".

Finalmente, habló de Nacho, a quien comparó con su hijo, Momo Osvaldo: "Y Nacho por alguna razón es como si fuera Momo de grande y simplemente lo quiero por eso".