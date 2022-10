Jimena Barón habló a fondo sobre su nuevo tema, que apuntaría a Gianinna Maradona: "Para mí, esto fue muy doloroso"

El esperado regreso de Jimena Barón con lo nuevo de su música generó todo tipo de repercusiones después de que se especulara con que la letra de su canción La Araña estaba dirigida a Gianinna Maradona, quien fue su gran amiga en su difícil separación de Daniel Osvaldo (con quien tiene a su pequeño, Morrison) y que luego, la hija de Diego Maradona comenzó una historia de amor con él.

Nerviosa porque el público escuche su flamante lanzamiento, la cantante hizo un vivo de Instagram donde compartió sus sentimientos rodeada de su equipo de trabajo y seres queridos: “Estamos muy contentos, muy emocionados de volver. Sé que me tomé mucho tiempo para los tiempos de la industria de la música y les agradezco mucho, siento que valió la pena”, comenzó diciendo.

“Esto es un cachito, un pedacito de lo nuevo porque es muy grande y muy espectacular. Decidimos salir con esto que ahora van a ver y estamos muy felices. Yo estoy inmensamente feliz. Aguanté en casa haciéndome la que estaba tranquila, pero la verdad es que tenía unas ganas que me moría de volver. Vuelvo tranqui. Volvió La Cobra”, agregó.

Por otro lado, dio detalles de lo que le significó esta elección en el tema: “Solamente agradecer mucho que estén ahí del otro lado. Los que me bancaron, que me hayan bancado. ¿Qué más voy a decir? Lo único que voy a decir es que, particularmente, en este lanzamiento, en lo primero que mostramos de este disco, hay mucha gente muy querida acompañándome”.

JIMENA BARÓN HABLÓ DE LO QUE SIGNIFICÓ COMPONER SU NUEVO TEMA, LA ARAÑA

“Cuando hago una canción, significa que hay algo que me pasó, que ya lo trabajé mucho y gracias a la música, lo cierro. Y saco una canción y lo comparto porque es algo que ya está en mi vida. Pero si hoy, más que ningún otro lanzamiento, hay mucha gente muy querida alrededor, es porque esto para mí, en algún momento de mi vida, fue una mier… y fue muy difícil y muy doloroso. Estoy orgullosa de compartirlo y siempre la compañía del otro lado es lo que hace valer la pena todo”, expresó Jimena Barón, antes de su lanzamiento, en su vivo de Instagram.

Y cerró, a corazón abierto: “Toda gente muy hermosa que, cuando es una canción que no es otra canción y que significa más, es como una familia que se hace. Tengo mucha suerte de hoy estar rodeada de gente tan hermosa que me hace tan bien, que me acompaña y todo el vértigo que significa para mí que mi música sean estas cosas, pero a la vez sentía que, si no vuelvo verdadera y genuina, como soy, compartiendo mi alma y mis vivencias como mujer y persona, no tiene mucho sentido cantar. Así que era una vuelta que quería mucho. Necesité un poquito de sostén, de abrazo y de ayuda. Los amo con el corazón”.