Jimena Barón, a fondo sobre su reencuentro con Daniel Osvaldo: "Fue muy sorpresivo para mí, estamos sanando muchas cosas"

Los videos de Jimena Barón, Daniel Osvaldo y su hijo Morrison son furor en las redes sociales durante la cuarentena desde que la cantante decidió mudarse a la casa de su ex para pasar el aislamiento juntos con el nene.

La decisión sorprendió mucho debido a la conflictiva relación que han tenido la cantante y el futbolista en el pasado pero Jimena habló a fondo sobre este reencuentro el domingo en Por el mundo en casa y explicó sus razones.

Cuando Marley le comentó que era “muy maduro de ustedes” la convivencia, ella respondió con humor: “Ponele...”. Pero, más seria, aseguró: “Estamos intentando madurar a los 33 y 34 años de él, sí”.

Entonces, el conductor le dijo que era un cambio positivo, a lo que ella reflexionó: “Es un momento único del mundo, esta especie de paréntesis que se nos hizo en la vida. Era un lindo regalo para el enano sinceramente y terminó siendo un lindo regalo también para nosotros, reencontrarnos en otro momento de la vida. Sanando muchas cosas, mostrándole a Momo otro capítulo de papás”.

Luego de explicar que al comienzo del aislamiento ella estaba muy triste en su casa, Barón reveló: “Esto fue algo sorpresivo para mí también así que entiendo la sorpresa de todo el mundo y muy lindo”.

Cuando Marley le preguntó si “arreglaron todos los problemas”, Jimena respondió: “Sí, bastante. Cada tanto sale algo, pero bueno. Muchas charlas profundas con vino", respondió Barón”.

Jimena incluso bromeó sobre la chicana que le hizo Daniel reversionando su hit La Cobra como “soy la cobra que se cobra y luego te hace ñoquis bebé”. Con humor, dijo: “Sí, me gastó con los ñoquis. Buena gastada me comí. Y después lo subí y me gastó todo el país; está bien, lo subí para eso. Me lo merezco un poco. A mí no me importa”.