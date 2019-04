Desde Instagram Jimena Barón comparte fotos del viaje que emprendió con su hijo Morrison y con su novio Mauro Caiazza. Ya toda una costumbre para la pareja, ella subió una foto muy sexy en la playa, él se la comentó y tuvieron una desopilante conversación donde siguen demostrando por que son una de las parejas más hot de la farándula.

Jimena se fotografió en bikini mientras su hijo la ayudaba a conseguir la foto que buscaba: “Acá con mi asistente, comenten”, escribió, sin embargo su novio no dejó posar una de las imágenes en las que el nene le está poniendo arena en la cola a la actriz. “‘Ta noche te sacudo la arena”, puso el bailarín y ella no se achicó. “Y yo la berenjeran. Sorry, rimaba con arena”, remató, divertida llevándose miles de corazones de sus seguidores.

¡Sexies y divertidos! Mirá el ida y vuelta de Jimena Barón y Mauro Caiazza en Instagram.

Foto: Instagram

