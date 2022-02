Jimena Barón se compró un body, le quedó chico y se lo regaló a una seguidora: "Lo podés pasar a buscar"

Recién llegada a Miami con el objetivo de grabar su nuevo disco, tras su angustia por haber dejado a su hijo Momo en Argentina durante dos semanas, Jimena Barón enterneció a sus fans con un dulce gesto.

Es que la cantante se fue de shopping y no dudó en comprarse un espectacular body verde. No se lo probó, pensó que era de su talla y que le quedaría bien. Sin embargo, se equivocó.

Lejos de ir a devolverlo, se le ocurrió regalárselo a alguna de sus seguidoras y lo ofreció a través de sus stories de Instagram.

"He subestimado nuevamente mis lolas que no se ven exuberantes pero son más grandes de lo que parecen. Cuestión, no me cierra este bello atuendo. ¿Alguna seguidora pequeñita y con poca lola cerca de Palermo? A la vuelta lo puede pasar a buscar, se lo regalo", expresó, muy amorosa.

EL BODY DE JIMENA BARÓN YA TIENE DUEÑA

Acto seguido, Jime compartió la conversación con la fan a la que le regalará la prenda, Juanita.

"Pasame tu celular, así organizo que te lo dejen en la oficina y lo buscás cuando podés", se puede leer que le dice Jime a su seguidora, antes de que la chica le agradeciera de corazón por el gesto.

¡Lo más!