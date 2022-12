Jimena Barón combate el calor con un manjar natural y poco calórico

Una vez más, Jimena Barón les dio un valioso consejo a sus seguidoras. Luego de haberles contado que en verano está bueno darse un "shock" de agua fría antes de salir de la ducha, reveló cuál es su nueva "obsesión dulce" contra el calor.

La cantante, que intenta alimentarse de forma consciente y comparte las recetas de los platos saludables que cocina a diario, contó que cuando está antojada de algo dulce ella misma se prepara su helado. Y explicó en qué consiste esta preparación.

"Mi nueva obsesión de la tarde son los licuados de frutas, pero congelados. Queda tipo helado", contó Jime junto a un montón de emojis que simulan esta enamorados, al pie de la foto de una taza con un simil helado que parece ser de frutilla.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna Maradona se ponga de novia con Daniel Osvaldo.