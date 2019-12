Jimena Barón se animó a un desafío súper hot : "Algunos le dicen mostrar el cul..., yo lo llamo talento"

Mientras pasa unas vacaciones soñadas en Cancún junto a Momo, su hijo, Jimena Barón comparte en sus redes sociales cómo son sus días a puro solo, playa, juegos con sus hijos y ahora impulsó un desafío al que llamó #CuloChallenge.

En bikini y apoyada en una cama, la cantante mostró cómo podía dar vuelta un vaso ubicado arriba de su cola, solo con sus sensuales movimientos a lo twerking. “Algunos le dicen mostrar el cul..., yo lo llamo talento. No me desafíen más que se hacer de todo”, escribió, divertida en Instagram junto al video que, una vez más, muestra una faceta más sexy.

"Algunos le dicen mostrar el culo, yo lo llamo talento. No me desafíen más que se hacer de todo". G-plus

Unas horas antes Jimena había compartido las fotos que le tomó su hijo, a cara lavada. "Serán medio pedorras las fotos pues hijo no tiene paciencia (me sacó 68 casi iguales en 9 segundos y se abalanzó a la pile). Así que, ni me gasto en ponerle filtro. Muy bella la última, la de la papada, ¿verdad? Lindo mi tono de piel blanco marfil, combina con las paredes del lugar”, lanzó con mucho humor.

