Jey Mammon contó cómo vivió el polémico comentario de Cris Morena sobre su peso y lanzó una frase filosa al aire: "Terminemos con esto de cómo se ve la gente"

Jey Mammon habló de la incómoda situación que lo tuvo como protagonista junto a Cris Morena en su programa. El conductor de Los Mammones contó cómo vivió el momento en que la productora le dijo sin filtros que debía bajar de peso si fuera a ser contratado por ella para una remake de Jugate Conmigo.

“Creo que estaba nerviosa y disparó para cualquier lado. Probablemente sea un concepto de tele con gente que responda a ciertos cánones, no tengo idea, pero la realidad es que yo dije lo que pienso. Personalmente no me afectó el comentario”, expresó el humorista en diálogo con Fabián Dóman por Radio La Red.

"Es por un ingrediente humorístico, como lo tiene Gaby Schultz, que no le puede faltar a este plato de comida. Además sos una diosa, terminemos con esto de cómo se ve la gente". G-plus

El comediante destacó otros momentos de la entrevista a la empresaria como cuando hablaron de Romina Yan y cantaron juntos: “Entiendo la repercusión porque hay miles de personas del otro lado, entonces cuando uno habla en tele te estas metiendo en la casa de los demás. Yo soslayé mucho más el momento que la conocí, cuando hablamos de mi papá y de su hija Romina, que cantamos, que nos divertimos”.

Más sobre este tema Fabián Doman condenó el polémico comentario de Cris Morena a Jey Mammon sobre su peso: "Es grave y discriminatorio"

En el programa radial, Jey dejó en claro que el comentario no le afectó. “El acento está puesto en ese momento, pero tengo que decir que a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado”, finalizó. Sin embargo, el último lunes sorprendió a todos con una frase que trajo al aire la polémica con Cris Morena.

Después de presentar a Malena Guinzburg en la emisión de América, donde está haciendo un reemplazo. Primero, ella dijo: “Tengo miedo de que me hayan llamado por un parecido, por el physique du rol. Espero realmente, por mi salud mental y para estar algún día con Cris Morena, que no". Entonces, el actor lanzó: “Es por un ingrediente humorístico, como lo tiene Gaby Schultz, que no le puede faltar a este plato de comida. Además sos una diosa, terminemos con esto de cómo se ve la gente”.