Jésica Cirio recordó las agresiones que recibía cuando Insaurralde luchaba por su vida contra el covid: "Decían que yo no vivía con él"

En el último programa del año de La Peña de Morfi, Jésica Cirio se animó a contar el momento más duro que vivió cuando su marido, Martín Insaurralde, permaneció internado por complicaciones del Covid-19 y la hostilidad que recibió al ser el caso uno de los primeros del país en tomar notoriedad.

“Había miedo y desconocimiento”, se sinceró, mientras Gerardo Rozín calificaba los ataques que recibió la coconductora del ciclo como un “escrache violento”.

“Salía cualquier cosa en las redes. Decían cualquier cosa de mi amiga Vicky, su secretaria de toda la vida. Yo decía ‘pobre, Vicky’. Encima estaba desesperada y todos estábamos desesperados”, rememoró la modelo.

"La gente es muy hiriente, no miden. Decían que yo no vivía con él". G-plus

Jésica Cirio contó sobre cómo afrontó las reacciones que tuvo la internación por coronavirus de su marido

“La gente es muy hiriente, no miden. Con el tiempo se comprobó que si hay una persona con Covid-19, no todos los convivientes van a tener coronavirus. Decían que yo no vivía con él”, remarcó.

Más sobre este tema Jésica Cirio cambió de look y su gran parecido con Lali Espósito sorprendió a sus seguidores