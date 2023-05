La jaula de la moda eligió a L-Gante como el peor lookeado de los Premios Gardel: "La camisa es una patada"

La gala de los Premios Gardel 2023 dejó un tendal de figuras cuestionadas, por lo menos, por el ojo crítico de los asesores de La jaula de la moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine) que eligieron casi por unanimidad a L-Gante como el peor lookeado.

Ante un evento de semejante envergadura, Fabián Medina Flores, Mariano Caprarola, Facundo Verdini y Julieta Novarro analizaron los looks más llamativos de la noche y llegaron a una conclusión sobre el cantante de General Rodríguez.

“No sé si es la luz, pero no me gusta el negro con el azul”, dijo Caprarola, que rápidamente se dio cuenta de que no había azul en la vestimenta. “Es un negro rari el del pantalón”, dijo Julieta, y Cabak observó: “Tres colores de negro tiene, el saco, la camisa y el pantalón”.

Más sobre este tema Medina Flores y Caprarola, muy críticos con el look de Flor Vigna en los Premios Gardel: "Es una hipócrita" Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Gardel 2023: talento, glamour y éxito de la mano

L-GANTE NO CUMPLIÓ LOS ESTÁNDARES DE LA MODA Y FUE ELELGIDO COMO EL PEOR LOOKEADO DE LOS PREMIOS GARDEL 2023

“La camisa es de poca calidad y además, una camisa que tiene botones blancos es una patada”, dijo Medina Flores, que calificó a L-Gante de “impresentable”. “Y yo hubiera llevado los collares más arriba o dejado que se vea más collares y piel”, dijo Caprarola.

“El collar son balas de oro, y se llevó también los dientes”, agregó Cabak, sobre la dentadura postiza que usa habitualmente Elián Valenzuela. A la hora de las votaciones, tres de los jurados eligieron al joven como el peor lookeado.

Medina Flores dividió su voto entre Elián y Ulises Bueno, en tanto que Verdini eligió a L-Gante, Julieta imitó a Fabián, y Mariano optó por Julieta Poggio por abusar de su peinado y maquillaje. “L-Gante no es por las cadenas, sino por la camisa. Era rara en el contexto”, se justificó Novarro.