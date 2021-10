Ivana Icardi salió al cruce de las críticas por no amamantar a su bebé: "Hay que respetar las decisiones de todos"

Cansada de que la critiquen por no amamantar a su bebito, la hermana de Mauro Icardi, Ivana Icardi, hizo un fuerte descargo que compartió a través de sus stories de Instagram con el objetivo de arremeter contra los haters que la acusan de no ejercer una maternidad saludable.

"Increíble como el tema de la lactancia levanta todo tipo de ampollas. Me han llegado mensajes de todo tipo. Muchas me dijeron egoísta y me dieron cátedra sobre la leche materna, que ya la sé porque me lo han repetido un montón. Piensen en las mujeres que no pueden dar su leche, por culpa de este gente que señala con el dedo se sienten frustradas como madres", expresó, contundente.

Luego de agradecerles a las chicas que le escribieron para contarle que ellas nunca fueron amamantadas y crecieron saludables, volvió a apuntar contra los detractores que la hacen sentir mal.

"La leche materna tiene sus beneficios y para los bebés es súper buena pero hay que ser empáticos con la parte que les toca a las madres que no pueden dar el pecho por X motivo... Que te miren raro... Me han dicho egoísta porque decido no darle el pecho... Hay que respetar las decisiones de todos, cambiar a mejor más que estar pensando en qué hacen mal los otros... Mirarse cada uno a sí mismo", añadió.

Y se despidió haciendo hincapié en que las mujeres que no amamantan tendrían que poder comunicarlo "libremente y sin que las linchen".

¡Clarito!