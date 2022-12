Ivana Icardi reveló sus ganas de reconciliarse con su hermano Mauro en medio del lío con Wanda Nara

En medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la reconciliación fallida y el nuevo acercamiento de ella a L-Gante, Ivana Icardi manifestó sus ganas de reconciliarse con su hermano.

Cuando le preguntaron si tienen relación, ella aclaró que hoy por hoy no. Sin embargo, remarcó que si Mauro lo necesita, siempre lo apoyará, aunque actualmente ni siquiera charlan por teléfono.

"No, no tenemos relación. De todas maneras, y para que dejen de decírmelo, siempre va a tener las puertas abiertas como cualquiera de mi familia que necesite apoyo, independientemente de los problemas que podamos tener y yo me encargué de que lo tenga claro. Así que para los que me dicen que lo ayude, no necesita ayuda y si me la pide aquí estaré", sentenció Ivana, contundente.

PAMPITO HABLÓ DEL SUPUESTO ROMANCE DE WANDA NARA Y L-GANTE

De esta manera, Pampito dio por cierto el rumor de romance entre Wanda Nara y L-Gante, alimentado por el ida y vuelta que ambos protagonizaron en Red Flag, el programa Grego Rossello.

"Realmente, están saliendo", cerró el panelista.