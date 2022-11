Ivana Icardi habló del problema de salud que atraviesa: "No paro de pensar en mi hija"

Ivana Icardi, la hermana de Mauro Icardi, relató en sus redes el difícil de momento de salud que está atravesando. Después de comer, le agarró un dolor tan fuerte en el estómago que tuvo que ir a la guardia de un hospital. Aunque se sentía pésimo, lo que más le preocupaba era su hijita, que estaba junto a ella y no quería que se preocupara por esa tremenda situación.

"No saben lo que me pasó ayer. Después de estar bien todo el día me empezó a doler fuertísimo la barriga al punto de quedarme doblada del dolor. La pasé fatal. Tuve temblores, sudores fríos, 40 grados de fiebre y un ganglio inflamadísimo que me estaba matando el cuello. Para peor, estaba con Giorgia (su hija)".

"Me llevaron al centro de salud y al hospital, la angustia que tenía por la nena fue mortal porque ella se estaba dando cuenta de que yo no estaba bien y mientras me ponían suero, me quitaban sangre y todas las pruebas no paraba de pensar en ella y en que ojalá mis amigos la pudieran tener bien controlada. Ahora me estoy recuperando, aunque sigo teniendo molestias en mi barriga, espero que se me pase pronto", contó Ivana, aún preocupada.

IVANA ICARDI DIO DETALLES SOBRE SU SEPARACIÓN DE HUGO SIERRA

"Yo creo que el no estar de acuerdo en casi nada... O sea, yo decía blanco y el negro. Él negro y yo blanco. Y... yo diría que eso", admitió Ivana sobre el motivo principal de la ruptura en diálogo con sus seguidores.

Y remarcó lo difícil que fue haber tomado esta decisión teniendo una beba de siete meses.

"Las separaciones no son fáciles y cuando hay niños pequeños es mucho peor", dijo haciendo hincapié en que su ex se fue de viaje por trabajo, pero que no tendría problema en convivir con él tras la separación hasta que logren acomodarse.