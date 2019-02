Ivana Icardi aseguró que fue amenazada y le dedicó una frase tremenda a Wanda Nara: "No vas a destrozar..."

El enfrentamiento de Ivana Icardi y Wanda Nara atraviesa su peor momento. En medio de fuertes críticas a la botinera, la hermana de Mauro Icardi incluso publicó fotos con su excuñada y disparó: “Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos... nos queríamos y éramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importar cuánto tenías en el bolsillo. Nosotros te seguimos amando”.

Luego de compartir las postales con Patricia Rubio, quien salía con Mauro e incluso era amiga de Wanda, Ivana aseguró que recibió amenazas y volvió a apuntar contra Nara.

“Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe, nada teme ¿no? No me das miedo, ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la tv acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre”, escribió Icardi.

"Dios mío, como te dolió que alguien te saque la careta eh, ¡ya destrozaste una familia! No vas a destrozar otra más. Te equivocaste de persona" G-plus

“¡Hasta amenazándome, me dice que me va a sacar plata! ¿Quién será? Dios mío, como te dolió que alguien te saque la careta eh, ¡ya destrozaste una familia! No vas a destrozar otra más. Te equivocaste de persona”, agregó Icardi, quien ya se había referido a los problemas de Wanda con su exmarido, Maxi López por la tenencia de sus tres hijos.

