Ivana Figueiras, durísima con Nicole Neumann: "Me parece una persona desequilibrada que no quiero cerca"

Tras las repercusiones que generó la medida cautelar que pidió Nicole Neumann para que ni Fabián Cubero, su exmarido con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna; y Mica Viciconte (la actual pareja del futbolista) puedan nombrar a la modelo ni publicar fotos de las pequeñas en las redes, Ivana Figueiras dijo lo suyo. Y sin filtro.

''Fabián es mi amigo desde hace un montón de tiempo y lo quiero mucho", remarcó Figueiras en diálogo con Intrusos. Y agregó, tajante: "Te vas dando cuenta que la que es problemática va a tener problemas en todos lados. Ella (por Nicole) obviamente lo es, tiene problemas con todos, no sólo con el ex, sino en todos los ámbitos de su vida. Por suerte no tengo nada en común con ella".+

Por otro lado, puso en duda su forma de vida en cuanto a la alimentación: "Es mucho más grave hacerte la vegana cuando comes pescado. Me parece mucho más grave en una persona, hablando psicológica y psiquiátricamente, es un problema. O sea, no sos vegana y te hacés la vegana".

Y en cuanto al discurso de paz y amor que Neumann comparte en sus redes, sentenció: "Es todo mentira, como lo del veganismo. ¿Qué pensás de una persona que le decía a otra (Nicole a Cubero) que se quería suicidar, que se droga, cuando es mentira. ¿Creés que eso es un mensaje de paz? Es todo mentira".

"¿Si sigo sosteniendo que necesita un chaleco de fuerza? Obvio. Siempre lo voy a hacer. A mí me parece una persona desequilibrada que no quiero cerca", continuó, lanzando fuertes declaraciones hacia la top.

''Fabián me parece buen pibe y hace la suya. Se puede confundir en algunas cosas, tampoco digo que es perfecto, pero por lo menos no es mentiroso. Yo no soy mediática y no vivo de las peleas, ella sí. Si no querés exponer a tus hijas, no lo hacés... y esto lo hablo por mí también. Tenés que ser un poco coherente con lo que decís y hacés", cerró Ivana, sin tapujos.

