El caso de una joven que denunció haber sido violada en un boliche de Villa Gesell durante un recital del trapero Duki genera conmoción.

Los mensajes sobre el caso en las redes sociales se replican desde el domingo pero hubo un tweet del músico Iván Noble que no tardó en provocar un fuerte debate.

“Violaron a una chica en un boliche en Gesell durante un show de trap. Algo me dice que si hubiese sido en un recital de rock era primera plana en todos lados”, escribió el rockero.

Rápidamente, muchos usuarios comenzaron a criticar su frase y él salió a defenderse, intentando explicar lo que quiso decir.

“Era un pensamiento en voz alta acerca de ciertas manipulaciones comunicacionales. Por supuesto que la violación es lo espantoso per se (…) Me enteré de la noticia por la cobertura de un amigo. Me extrañó muchísimo que no sea, por ejemplo, Trendign Topic. Me pregunté: de haber ocurrido en un recital, por ejemplo, de La Renga, ¿hubiese estado más visibilizado? Yo creo que sí”, explicó en varios tweets que escribió para responder a sus detractores.

Al tanto de la repercusión de su mensaje sobre una problemática tan delicada, concluyó: “Definitivamente creo que Twitter se está convirtiendo en una aldea repleta de malentendidos, debates enanos, sarcasmo de 2 con 20, indignación a la bartola. Un tiro al pichón jugado por sordos que gritan por si las moscas. Habrá que limitarse a compartir memes y goles de Messi...”.

