De la mano del colectivo Actrices Argentinas muchas luchas feministas, algunas vinculadas a la legalización del aborto, a los abusos sexuales y la violencia de género, tomaron mayor visibilidad en la sociedad argentina e hizo que el debate se extienda a otros ámbitos.

Atenta al activismo de algunas de sus colegas, Isabel Macedo le dio una entrevista a La Nación y no eludió pregunta alguna. Incluso, se diferenció del modo en el que sus compañeros despliegan su empoderamiento.

"¿Qué opina del MeToo Argentino?", le preguntaron. Y la mujer de Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, contestó: "Me parece bien la visibilización, hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que aquella que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada".

"¿Le gustaría integrar el colectivo Actrices Argentinas?", le preguntaron. Y Macedo respondió: "No, porque no comparto las maneras". G-plus

Luego le consultaron si le gustaría integrar el colectivo Actrices Argentinas, y fue radical en su postura: "No, porque no comparto las maneras. No quiero ahondar tanto. Por él lugar que ocupo gracias a él (Urtubey), que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podés darle la mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar".

Sobre la denuncia de Thelma Fardin, agregó: "Pienso que si (Thelma) tuvo la necesidad de decir lo que le pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza".

Por otro lado, Macedo sí se manifestó unida a la lucha por la legalización del aborto. “Estoy a favor”, sintetizó, dejando en claro su pensamiento.