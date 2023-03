Isabel Macedo se accidentó y terminó en el hospital: "Fue un susto inmenso"

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y terminó en el hospital, con un tajo en el antebrazo y un susto tremendo tras haberse caído bañando a su hija "Belita".

Desde la cama de la clínica, mostrando las consecuencias de su fuerte golpe, contó en detalle qué le pasó y admitió que se asustó muchísimo por el fuerte dolor que sintió tras la caída.

"Solo fue un golpe, gracias a Dios... Pero me duele todo... Así terminé la noche... Bañando a Belita me resbalé y me di tremendo golpe... Puedo mostrarlo porque ya estoy bien, pero me pegué un susto inmenso", contó, sincera.

ISABEL MACEDO SE MOSTRÓ AGRADECIDA CON QUIENES LA AYUDARON TRAS SU TREMENDO ACCIDENTE

"Gracias a Meri por haberse quedado con mis hijas, a Fede por ayudarme a inmovilizar, a Fernando, a Martín y a las médicas. También, a Juan Manuel (Urtubey) por haber llegado a los dos minutos a la clínica", cerró Isabel, más tranquila.