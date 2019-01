El 2 de enero, cuando Pampita (41) y Pico Mónaco (34) blanquearon su reconciliación, tras arribar juntos a Punta del Este, para recibir el año y disfrutar de la costa esteña, Yanina Latorre (49) lanzó un filoso tweet sobre la nueva apuesta sentimental de la pareja.

"Se ve que solo son novios en verano", escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana, teniendo en mente que, en la misma estación del año pasado, la modelo y el extenista superaron una crisis y fueron una de las pareja top más requeridas del verano.

"¿Qué dije? Que no llegaban a marzo. Y me putearon en todos los colores", escribió Yanina, tras el anuncio de Pampita, de su separación de Pico Mónaco. G-plus

Atenta a las redes sociales, Yanina se anotició por la propia Pampita del fin de la relación con Pico y volvió a dar una picante opinión. "Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", expresó Carolina, apenada por la ruptura. Y Latorre le comentó: "¿Qué dije? Que no llegaban a marzo. Y me putearon en todos los colores".