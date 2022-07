Irónico ida y vuelta de China Suárez con El Demente sobre el supuesto enojo de los amigos de Rusherking: "Es solo para mí"

China Suárez hizo referencia por primera vez al revuelo que se generó luego de que El Demente, amigo de Rusherking, le dedicara un polémico posteo por el Día del Amigo, en el que cuestionaba su viaje a Disney con su novia.

Junto a una foto junto a Rusherking y el cartel “se busca”, el influencer escribió: “Era mi amigo, pero en este día tan especial decidió organizar un viaje a Disney con el que creo que es su nuevo grupo de amigos…".

El jueves, El Demente escribió en Stories: “Amigo no puedo creerlo estoy en un uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China hjfhsjfahajgq qué flasheaban”.

Y China Suárez sorprendió al compartir la story y mantener un ida y vuelto, en el que ironiza sobre el supuesto enojo de los amigos de Rusherking con ella.

EL IDA Y VUELTA DE CHINA SUÁREZ CON EL DEMENTE, EL AMIGO DE RUSHERKING

China Suárez compartió la story de El Demente y sumó, burlándose de la versión con ironía: “Es verdad. Le dije 'elegí, tus amigos o yo'. Y el resultado está más que claro. @eldemente ya vamos a hablar vos y yo”.

Entonces, el influencer compartió su respuesta y bromeó: “China devolvemos a Rusher, ¡era nuestro!”.

Y ella le respondió en el mismo tono: “Ni en ped...Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sino sabe que me pierde”.