El irónico comentario de Mica Viciconte sobre su relación con Nicole Neumann: "Cero conflictos"

El nuevo conflicto de Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) por la negativa del futbolista de dejar que sus hijas Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5) viajen con la top al exterior, se transformó en un verdadero escándalo mediático luego de que ella llorara en Nosotros a la mañana por el tema.

En medio de la polémica, Mica Viciconte (30), actual de Cubero, respaldó al jugador en Incorrectas: “Obviamente siempre voy a defender a Fabián porque hoy por hoy es mi pareja y porque sé cómo es la cosa, pero me molesta que me metan a mí en el medio con todo. No meto las manos en el fuego por nadie pero hay cosas que veo y hablo con mi pareja, y le voy a creer porque confío en la persona con la que estoy”.

El jueves, Moria Casán arrancó el ciclo de América opinando filosa del escándalo: “El reality de N a la mañana. Ella dice 'no quiero hablar' pero habla. Nos reta a los que hablamos pero la que expone es ella. Si hablás la puerta de tu casa y abrís el comedor, no te quejes si se meten en el inodoro mamita”.

Luego, se dirigió directa a Mica: “A vos te dijo 'noviecita', de todo. ¿Hay un conflicto entre ustedes?”. Ante la irónica pregunta de la conductora, Viciconte redobló la apuesta y respondió entre carcajadas: “Nah, ¡cero!”, despertando las bromas de sus compañeras de panel.