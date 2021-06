Irónica reacción de Marina Calabró luego de que un productor de Pampita la invitara al programa de la modelo: "¿Por qué le llevarías a una ignota?"

El abrupto final de TV Nostra, tras la renuncia de Jorge Rial, impactó en los medios y en sus propios compañeros de trabajo. Incluso encendió una inesperada guerra mediática entre Pampita y Marina Calabró, luego de que la conductora de Pampita Online "se cobrara un vuelto" en vivo.

"¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa. Mirá vos. Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo... Que tenga cuidado porque el karma pega muy fuerte", dijo Carolina, filosa y ninguneando a Marina.

Con las fuertes declaraciones resonando en los medios, Calabró le respondió sin amedrentarse: "Lo de chica me baja como dos décadas. Me encanta que nunca me registra, pero sabe todo lo que digo... Por un minuto dejó de hablar de ella. Es el programa más autorreferencial de la Argentina. A mi esa tele no me gusta".

"Soy kamikaze, pero no tanto. Además, no me conoce, no me registra y no sabe cómo me llamo. ¿Por qué le llevarías a una invitada ignota?". G-plus

Desatado el conflicto entre las famosas, en Intrusos mostraron la irónica reacción de Marina al ser invitada, por un productor de la modelo, a Pampita Online.

"Aquí está el chat que le mandaron a Marina desde la producción del programa de Pampita. 'Hola, Marina, tanto tiempo. Quiero invitarte al programa de Pampita. ¿Vendrías? ¿Cómo son tus horarios?'. Se ríe Marina en la respuesta y dice: 'Soy kamikaze, pero no tanto. Además, no me conoce, no me registra y no sabe cómo me llamo. ¿Por qué le llevarías a una invitada ignota? Jajajajaja'. Y le responden: 'Como productor tenía que hacer el intento'. Y Marina, irónicamente, le escribe: 'Llevale figuras que tengan nombre y apellido'. Y le contestan: 'Gracias igual'", leyó Rodrigo Lussich en Intrusos, ya con Calabró en el móvil, lista para hablar sobre la inesperada pelea e invitación.

"Llevale figuras que tengan nombre y apellido", concluyó Marina, súper filosa. G-plus

"Lo voy a pensar, ahora estoy dudando. En su momento, lo primero que pensé fue en Nicole Neumann y en lo mal que lo pasó. Todo depende del tono que el dueño de casa le ponga a la entrevista y el recorte que quiera hacer de lo que dijiste. A mí lo que más me choca del tema de Pampita, porque yo me banco cualquier vuelto, es contarle al otro desde el lado del que uno lo dice, porque ella dijo que no me escuchó nunca, que no sabe qué hago, que no me registra. Es más fácil cuando te escucharon", dijo la periodista, sin declinar definitivamente su visita a Pampita Online.