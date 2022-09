Irónica reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron si está en pareja.

Siempre buena onda con sus seguidores, Laurita Fernández contestó a través de sus stories las picantes preguntas que le hicieron.

Luego de que aclarara que no vivió un romance con Hernán Drago y que su ex, Nicolás Cabré, no pasó la tarde en su casa, contó si está saliendo con alguien.

Laurita respondió con ironía a la consulta de un fanático, que quiso saber si está en pareja o si sigue soltera.

LAURITA FERNÁNDEZ CONTESTÓ HARTA SI ESTÁ EN PAREJA

"¿Estás saliendo con alguien?", le preguntaron.

"Por ahora, no. Gracias por preocuparse...", sentenció la conductora de Bienvenidos a bordo, deslizando que está cansada de que constantemente le pregunten por su situación sentimental.