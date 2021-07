La irónica reacción de Cinthia Fernández ante el polémico tweet de Defederico sobre ella: "Nos mira cómodo y calentito en su casa"

Un inusitado tweet de Matías Defederico, en pleno partido de semifinal de Argentina con Colombia, con un tiro por elevación contra Cinthia Fernández, mereció un fuerte contraataque de la “angelita”.

"Colombia pega más que mi ex todas las mañanas en LAM... Tremendo... No saca una amarilla el árbitro, una cosa de locos", escribió el exfutbolista y la panelista desde Los Ángeles de la Mañana salió al cruce. “¡Ay, qué hermoso! Me encanta porque nos mira todos los días”, lanzó.

“¿Nos mira?”, preguntó Ángel de Brito y Cinthia se despachó. “Y sí, evidentemente nos mira si sabe que le pego”, aseguró, Y cuando el conductor le pidió que le diga “algo lindo” a su ex, ella se despachó con todo.

"Es una pena. Cuando no pagás la cuota alimentaria es una opción sacar el registro. Mirá cómo es la vida que por otro lado se lo saco igual". G-plus

“Te mandamos un besito que seguro estás cómodo, confortable y calentito en tu casa”, ironizó, haciendo que Mariana Brey intervenga. “¿Por qué no reclamás lo que debe de remís porque no lleva a las chicas al colegio? Debería de pagarlo, aunque sea el 50%”, le dijo. “Va en el juicio, en la cuentita. Espero no perder mi trabajo por la comodidad tuya”, aseveró.

Más sobre este tema Matías Defederico, filoso tras ser denunciado por Cinthia Fernández y perder su registro de conducir: "Soy enemigo de las traiciones"

Hacia el final Cinthia hizo referencia a la denuncia que le hizo a su exmarido por llevar a una de sus hijas en el asiento de adelante del auto y sin cinturón de seguridad, una grave infracción con la que la modelo consiguió que le suspendan la licencia de conducir por 180 días. “Viste cómo es la vida. Es una pena. Cuando no pagás la cuota alimentaria es una opción sacar el registro. Mirá cómo es la vida que por otro lado se lo saco igual”, concluyó Cinthia Fernández, al hueso contra Matías Defederico.