En Pamela a la tarde un momento de distensión de los temas de actualidad que se tratan en el ciclo hizo que Soledad Larghi, periodista del programa, termine haciéndole confesar a su compañero Facundo Pastor (39) una particular manía que tiene: no puede bañarse en completo silencio.

“¿Es cierto que no te gusta bañarte solo y le pedís a tu mujer que te vaya a hablar? ¿Lo hacés porque te sentís solo cuando te bañás?”, indagó la periodista, mientras Facundo se podía colorado y con una sonrisa admitía el hecho. “Yo declaré una vez que si yo me estoy bañando solo, no es algo que me guste mucho. Si de repente está mi mujer en mi casa, la llamo para charlar mientras me estoy bañando”, aseveró el periodista de policiales.

"No sé si es por miedo. Me baño con radio y también tengo tele en la ducha. O sino muchas veces con el celular en altavoz hablando con alguien". G-plus

“¿Tenés miedo?”, indagó Carlos Monti, sorprendido por el extravagante rito. “No sé si la palabra es miedo. Me baño con radio y también tengo tele en la ducha. O sino muchas veces me he bañado con el celular en altavoz hablando con alguien”, reveló el periodista, sorprendiendo a todos.

