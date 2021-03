La ingeniosa reacción de Francesca Icardi al notar que sus calzas Versace se habían agujereado: "Inventé esto"

Al notar que sus coloridas calzas Versace tenían un agujero, Francesca Icardi notó que podía expandirlo aún más y convertir sus leggins de moda en un buzo. Sorprendida por la actitud de su hija, Wanda Nara la filmó explicando cómo había reutilizado la prenda y compartió el clip en la red.

"Hola a todos, soy Francesca Icardi y me acabo de levantar... Me quería poner estos leggings, pero descubrí que tenían un agujero chiquito. Entonces, como yo regalo mi ropa a los nenes, esto lo voy a seguir usando porque no puedo darlo; tiene un agujero muy grande. Así que pensé que podía hacer otra cosa y esto inventé”, se la escucha decir a la nena mientras muestra su creación.

Muy contenta, Fran se puso la prenda y les explicó a sus seguidores cómo lucirla correctamente: “Primero, te ponés los dos brazos por donde iban las piernas, después en el agujero ponés la cabeza, lo bajás y listo... ¡Tenés una remera!”.

Si bien su mamá hubiese preferido que no rompiera aún más las calzas, remarcó su astucia. “Y así es cómo arruinaste tus calzas de Versace... pero es genial que se te haya ocurrido hacer eso”, admitió.

Isabella, siempre cerquita de su hermana, también se entusiasmó con el reciclaje, se acercó a la mayor y le pidió que le probara la prenda. ¿Cómo terminó el clip? Con Isa luciendo la prenda que recicló Fran.

¡Astuta!