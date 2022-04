La inesperada propuesta de Rodrigo Noya tras la eliminación de Matilda Blanco de El hotel de los famosos: "Quiero tomar su lugar"

Tal como estaba estipulado desde la semana pasada, este lunes se produjo el esperado duelo de la H en El hotel de los famosos con el objeto de determinar si Matilda Blanco o Sabrina Carballo debía abandonar el certamen tras ser nominadas por sus compañeros.

Tras una dura competencia, en la que se llegó a especular incluso con un segundo “matildazo”, la asesora de imagen fue derrotada por la actriz y comenzó a dar un discurso de despedida frente al Chino Leunis, Pampita y el resto de los participantes.

“¡Quiero agradecer, porque hay que dar las gracias!”, dijo Matilda, y a continuación les habló a todos sus compañeros, hasta que llegó a Rodrigo Noya, que la observaba con tristeza en su rostro.

LA INESPERADA PROPUESTA DE RODRIGO NOYA ANTE LA ELIMINACIÓN DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Rodri no te conocía, pero encontré a una persona inteligente y avispada. ¡Te odié y te quise! ¡Te odié y te quise! ¡Ja, ja! La útima fue ‘te quise’”, le dijo Matilda al actor.

“Yo estoy medio nervioso, Chino. La situación me pone incómodo desde que arrancó porque toda esta semana estuve pensando mucho en estar acá, en este programa hermoso”, advirtió Noya.

“Escucharla a Matilda decir todo lo que sucede, creo que nos pasa a todos, y me tiembla la voz porque me costó mucho tomar la decisión de no continuar. Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podría tomar yo”, agregó, para sorpresa de todos los presentes.

“¿Por qué te querés ir? ¿Es una decisión tomada?”, preguntó Leunis. “No me encuentro en el momento en el que estoy. No me encuentro. Me cuesta porque disfruto mucho este lugar, los juegos, la competencia. Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero no es una decisión que pueda tomar yo”, señaló Rodrigo.

“La forma de irse de este hotel siempre es en el duelo de eliminación. No es que esto limita tu posibilidad de irte, para nada. ¿Seguís con tu idea de abandonar este hotel?”, le preguntó el Chino Leunis al actor, que no terminó de brindar su decisión al término de la edición.