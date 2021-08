Inesperada defensa de Yanina Latorre a Maru Botana tras la millonaria multa por no aislarse en un hotel: "Si soy ella, no la pago"

Yanina Latorrese solidarizó con Maru Botanay la instó a que no pague la multa millonaria por haber incumplido el aislamiento a su regreso de Francia.

Indignada por el escándalo por las fotos de Alberto Fernández festejando el cumpleaños de la primera dama, junto a decena de invitados en un salón cerrado de la quinta presidencial de Olivos en julio del año pasado -en plena vigencia de la más rigurosa cuarentena-, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se solidarizó con Maru, con quien está enfrentada hace años.

“Yo si soy Maru no pago los cuatro palos. Me voy a mi casa y no voy al hotel”, arrancó Yanina en referencia a la penalidad que le aplicaría la provincia de Buenos Aires, en función de la resolución 192, por no haber realizado la cuarentena preventiva en un hotel, cuyo monto podría ascender a los 4.300.000 pesos.

“¿Por qué Maru Botana tiene que ir a un hotel a hacer una cuarentena si esta gente se cag… en nosotros? La gente es boba. Si yo estoy en Ezeiza hoy les digo que se vayan a sus casas. ¿Por qué voy a pagar 100.000 pesos en un hotel?”.

Más sobre este tema Maru Botana fue denunciada por supuestamente no haber cumplido la cuarentena: podrían multarla con $4,3 millones Maru Botana contó que no puede regresar al país y está varada en un castillo de Francia: "Es dificilísimo"

Ahí, Ángel de Brito reflexionó indignado: “Por eso antes decía que con qué autoridad van a decir ahora que cumplamos las normas. Porque además del presidente y la primera dama, toda esa gente (diez personas) también incumplió el decreto. ¿A algún de todos esos le pusieron una multa? ¿Le iniciaron una causa? ¿Algo? Porque a Maru Botana la embocaron enseguida”.

Luego de pasar un mes en Lyon, Francia, junto a su familia, Maru Botana había sido una de los miles de turistas varados en el exterior a la espera de que se habilite el cupo para regresar al país. En ese contexto, la chef había protestado en una entrevista radial: “Es triste que no puedas volver a tu país. Es insólito que pase esto, pero hay que vivirlo. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero hay muchas cosas que son muy especiales y raras”.