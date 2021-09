Inés Estevez reveló su charla privada con Fabián Vena, en medio de la polémica: "Me expresó que los dichos iban dirigidos a la prensa"

Las internas entre Inés Estevez y su exmarido, Fabián Vena salieron a la luz. Todo comenzó con un posteo de la actriz, que recibió la réplica a través de un comunicado del actor y más tarde fueron los dichos de Paula Morales, actual pareja de Fabián. Ahora Inés hizo su descargo.

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) analizaron el texto que la actriz hizo para aclarar cómo está su relación con su exmarido, en torno a sus hijas Vida y Cielo. "Hablaron en privado y él le dijo que el comunicado era para el programa y no para ella", contaron en el ciclo de Carmen Barbieri.

La palabra de Inés Estevez tras la polémica con Fabián Vena y Paula Morales

Debido a la ola creciente en torno a situaciones de exposición inesperadas, con versiones inexactas acerca de variados puntos, solo expresar que mi única preocupación es el bienestar de mis hijas, y si está garantizado no hay nada que cuestionar. Me refiero a cualquier ámbito, familiar, institucional o terapéutico.

"No tengo ni tendré nada personal contra nadie, lo cual no me exime de que a alguien le suceda lo contrario conmigo. Eso es inmanejable. Siempre que me han preguntado acerca de nuestras niñas en forma pública manifesté que la tenencia es compartida". G-plus

En relación a lo sucedido en la prensa con el padre de mis hijas, de lo cual permanecí ignorante hasta anoche, siempre que me han preguntado acerca de nuestras niñas en forma pública manifesté que la tenencia es compartida. Nadie puede replicar declaraciones prensadas en las que haya objetado públicamente su condición de padre porque no es ese mi estilo. Si hay algo factible de ser modificado u optimizado se dirime siempre en la intimidad. Ante una pregunta en torno a nuestro vínculo, hace dos años en una nota lo definí como un nexo en el cual preferiría mantener una amistad que no había logrado. No me parece grave sino respetuoso y real.

"En relación a una declaración en redes por parte de Paula, su mujer, me comuniqué hoy con Fabián quien me expresó a su vez que los dichos iban dirigidos a la prensa. Espero honestamente que sea así". G-plus

Es mi deseo que mantengamos la armonía por el amor y la paz que nuestras hijas merecen.

Jamás me he referido a los adultos salvo en esas oportunidades y no veo en ello nada molesto.

Siempre refiero con claridad en lo que atañe a mis hijas.

Espero que la prensa sea al menos reflexiva y constructiva al respecto.

Las dos cualidades que he esgrimido siempre son integridad y verdad. Son mi estandarte.

Gracias.

