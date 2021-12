Cinthia Fernández, indignada por la carta documento que le mandó Matías Defederico: "Encima que no me pagan la cuota alimentaria"

Luego de que Matías Defederico se mostrara enamorado de su nueva novia en Iguazú, Cinthia Fernández, indignadiísima, reveló que recibió una carta documento de su parte.

Irónica, la panelista de LAM (eltrece) dejó en evidencia que el conflicto con el papá de sus nenas, Charis, Bella y Francesca, aún sigue en pie.

Cinthia hizo un fuerte descargo en su contra a través de sus stories de Instagram.

LA INDIGNACIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ POR LA CARTA DOCUMENTO DE MATÍAS DEFEDERICO

"En vez de carta a Papá Noel yo tengo cartitas documento. La vida me sonríe como yo ahora. Me llegó una carta documento, un amor", expresó.

"Encima que no me pagan la cuota alimentaria me piden una reducción de la cuota" G-plus

Entonces, aprovechó la oportunidad para remarcar que su ex no cumpliría con sus obligaciones como padre.

"Encima que no me pagan la cuota alimentaria me piden una reducción de la cuota. Voy a ser muy respetuosa: ojalá que la Justicia no le de lugar a este tipo de pedidos, lo digo por mí y por todas las madres que la remamos totalmente solas en todos los sentidos", sentenció, tajante.

¿Recibirá respuesta?