Incómodo ida y vuelta entre Jorge Rial y Karina La Princesita, durante una entrevista en Intrusos

El delay en el móvil de Karina la Princesita (33) con Intrusos, la verborragia de la cantante y las ganas de preguntar de Jorge Rial (57) fueron un combo explosivo. El miércoles por la tarde, la participante del Súper Bailando 2019 dio un catárquico reportaje para el programa de América, que duró más de 35 minutos.

Sobre el final de la nota, Rial interrumpió para hacer una pregunta en medio de una extensa respuesta de La Princesita: "Che, Karina. Está bárbaro esto de pedir que te pidan disculpas….”. Envalentonada, la artista aclaró: “Yo no exijo disculpas a nadie”.

Jorge: -¿Recibiste disculpas de tus…?

Karina: -Bueno, pero si decís algo que no está bien y lo seguís dejando en el aire, me gusta aclararlo antes de que quede ahí.

J: -Pero sería bueno terminar un concepto, porque si vos me agarrás por la mitad, no termino.

K: -Ok…

J: -Lo que estoy diciendo es, por ejemplo…

K: -Bueno, ok. Sí te pediría que no me digas “pará un poquito”.

J: -¿Qué cosa?

K: -Que pidas permiso, que te deje hablar.

J: -¿Pero nos vas a enseñar a...?

K: -¿(Podrías decir) "Disculpame", me dejarías terminar?

J: -¿Qué querés? Pero de verdad...

K: -Yo con respeto te dejo terminar.

J: -Bueno, sería bueno que vos con el mismo respeto tengas la capacidad de escuchar. Y saber…

K: -Pero estoy en un móvil y llega tarde. Tienen que entenderlo.

J: -Acá también (llega tarde el sonido). Te entendemos todo, ahora nos tiramos al piso y nos humillamos.

Ahí terminó la seguidilla de malos entendidos y Jorge Rial finalmente le pudo hacer su picante pregunta: “¿Le pediste al Polaco que te pida disculpas cuando fue violento con vos?”. Y Karina la Princesita se sinceró: “Y, sí. ¿Pero a vos te parece que algo que es íntimo lo tenga que andar contando? Por eso recién lo di a entender, pero no directamente”.