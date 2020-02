Incomodísimo momento al aire en Intratables con una abogada del caso Fernando Báez Sosa

En Intratables realizaban un móvil en vivo con la abogada Valeria Carreras sobre la causa del crimen de Fernando Báez Sosa. La letrada, que visitó varios programas y estuvo presente en la marcha reclamando Justicia por el asesinato del joven, asegura representar a la familia de la víctima en la querella que lleva adelante a Fernando Burlando.

Sin embargo, en medio de la nota, Fabián Doman pidió la palabra y aseguró: “A Diego Brancatelli le han escrito y a mí también por algo que tiene que ver con la doctora Carreras. Desde el estudio de Burlando nos están diciendo que no forma parte de la causa. Doctora, estamos tan sorprendidos como usted al escucharnos”.

Doman: "Desde el estudio de Burlando nos están diciendo que no forma parte de la causa" G-plus

Sin ocultar su incomodidad, la abogada respondió: “Habría que ver quién te lo avisa y si yo alguna vez dije que presenté un escrito. Nunca presenté un escrito. El único que puede decirle es Burlando, con quien estuve en varios programas”.

Entonces, Brancatelli acotó: “Me dicen que no forma parte de la causa y tampoco del estudio de Fernando Burlando”. Y ella aseguró: “Es verdad, no firmé ningún escrito”.

Pero está autorizada?

Doman, sin disimular su sorpresa, expresó: “Confieso que me siento completamente perdido como muchos televidentes, no voy a ser hipócritas. La pregunta es ¿en qué carácter está en la caso?”.

Molesta, Carreras explicó: “En el mismo carácter que el propio Burlando me pone en su Instagram, me lleva a todos lados y cuando habla de su equipo, me nombra. En el mismo carácter que me fui a Zárate a recabar todos los datos para aportarlos, en el mismo carácter que analizo cada foja del expediente y doy mi opinión y mi aporte. ¿Si no que estuve haciendo hace casi un mes? Yo formo parte del equipo del Dr. Burlando, es así”.

Carreras: "¿Cuáles fueron mis tareas? Ir a Zárate, recabar información, peinar toda la información de la que se dispone, colaborar, revisar las fojas del expediente,dar las explicaciones mientras nos repartimos en distintos medios" G-plus

En reiteradas oportunidades, el conductor y sus panelistas le preguntaron en qué carácter está en la causa y ella reiteró: “¿Cuáles fueron mis tareas? Ir a Zárate, recabar información, peinar toda la información de la que se dispone, colaborar, revisar las fojas del expediente, y sobre todo poder dar las explicaciones mientras nos repartimos en distintos medios. Pero, sin dudas, el mejor para responder es Burlando”.

Al terminar el móvil, la abogada dijo con ironía: “Bueno, me hicieron pasar un momento hermoso”. Pero Doman la cruzó muy serio: “Nosotros no, el estudio de Burlando”.