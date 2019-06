La incomodidad en vivo de Fernando Dente al ver una nota con su padre biológico, el excura Fernando Onetto

Fernando Dente abrió una caja de Pandora al revelar su singular historia de vida. El artista visitó Los Ángeles de la Mañana para hablar del tema y no ocultó su incomodidad al ver en vivo una nota con su padre biológico, el excura Fernando Onetto.

“Qué hermoso momento, Ángel. Gracias, ja ja ja…”, comenzó con una risa. “Entiendo perfectamente que lo hayan buscado. Con el diario del lunes, creo que no tendría que haber dado el nombre del colegio porque nunca lo nombré a él. Lamento un montón que él haya tenido que pasar por esta situación”, agregó Dente.

Más sobre este tema El padre biológico de Fernando Dente rompió el silencio: "Es una historia muy dura"

“Mirando atrás no sé qué esperaba del encuentro con él. Tenía 18 años recién cumplidos y la verdad digo, capaz nada me iba a alcanzar… ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Mucho menos a nadie que mostró su mejor predisposición. Después yo fui honesto con mis deseos y entendí que no tenía ganas de encarar un vínculo de nuevo”, añadió sobre la fallida relación con el expárroco.

“Mi papá fue mi papá José. Y si algún día armo un vínculo con él, será algo distinto. Pero en ese momento, cuando tomé la decisión de terminar el contacto fue cuando falleció mi mamá. Y nada que me hubiera dicho me hubiera hecho sentir bien. No sé qué esperaba...”, completó Dente.

¡Mirá el video!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!