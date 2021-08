Incómoda revelación de Tota Santillán en el estudio de Intrusos: "No podía venir porque estaba enemistado con Jorge Rial"

Daniel “La Tota” Santillán regresó este miércoles a Intrusos después de una prolongada ausencia de años y, entre otras cosas, le pidió disculpas a Marcela Baños por un entredicho que tuvieron hace muchos años. El conductor se mostró muy contento de poder estar en un programa en el que estaba “prohibido” debido a su enemistad con su anterior conductor, Jorge Rial.

“Tuve adicciones. Yo no puedo tomar vino ni siquiera cuando me invitan mis amigos. Yo probé la cocaína, la marihuana y ahora no consumo nada. Con mi amigo Rodrigo (Bueno) nunca me drogué, conozco lo que es eso, la noche. Yo trabajaba 16 horas para mis hijos”, explicó Santillán en diálogo con el panel de Intrusos. “Yo venía de una familia pobre, de lucharla, de pelearla, pero hoy tengo a Dios encima. Dios está conmigo. A mí, hace rato que Dios me protege, y entonces estoy alejado de la televisión”, agregó, antes de lamentarse de sus peleas mediáticas.

“Hubo veces que yo no podía estar en este programa porque estaba enemistado con Jorge Rial, y yo no me hacía problema. Y lo he charlado con Marcela, y Rodrigo Lussich sabe el mensaje que recibió: yo nunca me pierdo Los Escandalones, veo todos los programas”, señaló La Tota Santillán. “Veo Pasión porque yo siento en el alma la música. Yo después me fui a hacer Pasión Tropical a otro canal y no fue una traición a los hermanos Serantoni. No me preocupé si nos estaban pero les terminé pidiendo disculpas”, reconoció.