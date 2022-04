Incómoda reacción de Nicole Neumann cuando le preguntaron por la aparición de sus hijas en MasterChef

El acompañamiento de las hijas de Nicole Neumann junto a Fabián Cubero a Mica Viciconte en la final de MasterChef Celebrity 3 generó suspicacias, y la madre de Indiana, Allegra y Sienna Cubero se expresó al respecto.

"No la vi. No miro tele", aseguró Nicole cuando le preguntaron en Socios del Espectáculo por la promoción del reality de Telefe, en la previa a la consagración de la pareja de su exmarido.

Por otra parte, Nicole Neumann se excusó por estar desentendida de las preguntas que apuntaban a polémicas con Fabián Cubero y Mica Viciconte: "Estoy viviendo uno momento laboral y amoroso divino".

NICOLE NEUMANN CONFIRMÓ SUS VACACIONES PARA CUANDO NAZCA LUCA CUBERO

En cuanto a las vacaciones que se tomaría en coincidencia con la fecha de parto de Luca, el bebé de Mica Viciconte con Fabián Cubero, Nicole Neumann explicó irónica.

"No sé qué dijeron. Pero yo me voy de viaje a acompañar a Manu que corre por Europa. No tengo idea qué dicen", contó.

Y mientras que admitió que "puede ser" que junto al pilioto de automovilismo José Manuel Urcera busquen un embarazo, se quejó cuando le consultaron si había recibido notificaciones judiciales de parte de Poroto Cubero.

"No hablo más pavadas. Aparte, diga lo que diga dicen cualquier cosa. Así que no tengo ni idea", sentenció Nicole Neumann.